انتشال 9 ناجين من أسفل عقار أسيوط المنهار

أسيوط - هيثم البدري

تكثف قوات الحماية المدنية الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع كافة الجهات أعمال رفع الحوائط والأسقف للبحث عن ناجين أسفل انهيار منزل مكون من 3 طوابق تقطنه 3 أسر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل، من انتشال 9 أشخاص من سكان العقار المنهار بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط وتم تحويلهم لمستشفى أبنوب المركزى وأسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وفى هذا السياق، أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة إمكانيات الحماية المدنية والانقاذ للبحث عن باقى سكان المنزل واستخراجهم ورفع كافة الأنقاض.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 اسر مبنى بالطوب الاحمر بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح ملك المواطن واخوته مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الاشخاص اسفل الانقاض .

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات ومعدات الانقاذ السريع الى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظاً على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع ب 5 سيارات اسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الانقاذ السريع التابعة للمحافظة .