انتشال جثة سيدة من أسفل انقاض منزل أسيوط المنهار

أسيوط - هيثم البدري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط منذ قليل، من انتشال جثة سيدة كانت أسفل انقاض المنزل المنهار بقرية أولاد بدر، وجارى البحث عن طفليها وضحايا آخرين من باقى الأسر الأربعة أصحاب المنزل، وتواصل قوات الحماية المدنية والانقاذ البرى والأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لاستخراج باقى أفراد الأسر المقيمة بالمنزل من أسفل الانقاض .

وأشار محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إلى أنه تم تكليف نائبه والسكرتير العام بالمتابعة المستمرة لاعمال رفع الانقاض واستخراج الاشخاص من اسفل الانقاض ومتابعة الحادث أول بأول والاستعانة بكافة إمكانيات المحافظة بالمراكز والأحياء للمساعدة فى سرعة رفع الانقاض واستخراج باقى سكان المنزل، حيث تواجد فى مكان الحادث المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعقيد احمد نور الدين نائب المستشار العسكرى للمحافظة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد بشير رئيس حى غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وقوات الحماية المدنية والاسعاف .

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 اسر مبنى بالطوب الاحمر بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح والمنزل ملك ورثة عبد اللاه شاكر وجميعهم مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الاشخاص اسفل الانقاض .

وعقب الابلاغ عن الحادث اصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات ومعدات الانقاذ السريع الى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظاً على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع ب 5 سيارات اسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الانقاذ السريع التابعة للمحافظة .

.