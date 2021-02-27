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اليوم.. محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامى العراقى نزار فارس

السبت، 27 فبراير 2021 06:30 ص
اليوم.. محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامى العراقى نزار فارس رانيا يوسف-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.
 
ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من  الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا".
 
وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.
 
 

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اخبار الحوادث

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