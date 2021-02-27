اليوم.. انطلاق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى والجامعة بالأزهر

كتب لؤى على

تنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالأزهر الشريف، حيث يؤدى الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائى للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية فى مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية.

كما تنطلق الامتحانات بجامعة الأزهر حيث سبق وأعلن مجلس الجامعة أن المدن الجامعية انتهت من استقبال عودة الطلاب والطالبات بمختلف المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

كما أعلن مجلس الجامعة استعداد جميع الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ اليوم السبت، مطالبًا عمداء الكليات بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حرصًا وحفاظًا على سلامة الجميع.

ونبه مجلس الجامعة عمداء الكليات إلى عدم تلقي طلبات تجديد الإجازات إلا فى وجود شهادة تحركات.