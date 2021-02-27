النيابة تطلب التحريات فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة الأميرية، تحريات المباحث الجنائية، فى واقعة القبض على أفراد تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المواد البترولية، بطريق المنيا الصحراوي.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الاميرية، قرر تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بسرقة 31 ألف لتر سولار من خطر بترول بطريق المنيا الصحراوي الغربى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (عامل بجراج كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، له معلومات جنائية).

وبمناقشته عن سبب تواجده بمحل الضبط أقر بانتظاره سيارة محملة بمواد بترولية لإيداعها بالجراج محل عمله بناءً على تكليف من مالك الجراج.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط (سائق – تباع) حال استقلالهما سيارة "نقل" مزودة بفنطاس يحوي مواد بترولية (31 ألف لتر سولار مجهولي المصدر).

وبمناقشتهما اعترفا بأن المواد البترولية من متحصلات واقعة سرقة، حيث قاما بالاستيلاء عليها من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوى الغربى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "جار تحديده وضبطه") لصالح ( أحد الأشخاص شريك بإحدى شركات المواد البترولية)، وأنهما كانا في طريقهما لإخفاء السيارة المشار إليها بالجراج المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الأخير.

وبمواجهته أقر باعتزامه إخفاء السيارة بحمولتها داخل الجراج لحين التصرف في المواد البترولية بالبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن مالك الجراج على علم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، حيث تم ضبط مالك الجراج المشار إليه، وبمواجهته بأقوال باقي المتهمين أيدها. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.