النيابة تستعجل تقرير اللجنة الفنية لفحص عقار الخليفة المنهار

كتب سليم على

استعجلت نيابة الخليفة الجزئية، تقرير اللجنة الفنية المشكلة من حى الخليفة لفحص أحد العقارات المنهارة فى دائرة القسم ، وبيان ما إذا كان هناك أى قرارات تنكيس أو ازالة صدرت له، كما استعلمت عن الحالة الصحية لربة منزل أصيبت في انهيار العقار، لاستكمال التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الخليفة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الإمام الشافعى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية تبين أن العقار مكون من طابقين أعلى الأرضي على مساحة 200 متر والعقار مكون من حوائط حاملة وأسقف خشبية (خالى من السكان) سقط منه جدار من الخارج على سقف حجرة بالعقار المجاور، مما تسبب في سقوط سقف الحجرة وأسفر عن إصابة أحد سكانه وتدعى "ندى ج"، 26 سنه، ربه منزل ومقيمة بذات العنوان، مصابة بشرخ بالقدم اليسرى وحالتها مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق..