النمسا تسجل 2093 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2093 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 454 ألفا و860 حالة قد تعافى منها 427 ألفا و257 حالة، بينما توفى 8515 حالة..مشيرا إلى تواجد 1285 حالة في المستشفيات منها 258 حالة في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: (64 في بورغنلاند - 188 في كارينثيا - 553 في النمسا السفلى - 364 في النمسا العليا - 168 في سالزبورغ - 139 في ستيريا - 104 في تيرول - 52 في فورارلبرغ - 461 في العاصمة فيينا).