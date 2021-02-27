المتهم بالشروع فى قتل خاله بمنشأة القناطر يعترف والنيابة تقرر حبسه

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل خاله فى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، حيث وجهت للمتهم تهمة الشروع فى القتل، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية، كما استعملت عن الحالة الصحية للمجني عليه وطلبت تقرير وافً حول إصابته.

واعترف المتهم فى التحقيقات بما نسب إليه من اتهامات وانه حاول التخلص من خاله، بسبب خلافات أسرية، وخوفًا من افتضاح أمره، بضربه بألة حادة على رأسه قاصدًا قتله، وأشعل النيران فى الغرفة.

وتبين من التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه إصابته بجرح قطعى فى رأسه، نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في اتهام عامل بالشروع فى قتل خاله، بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر، حيث أصابه بآلة حادة على رأسه، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة عامل داخل مزرعة بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين تورط ابن شقيقة المجني عليه في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، حيث يعمل المتهم بذات المزرعة التي يعمل بها المجنى عليه، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.