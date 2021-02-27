المتهمون بالتنقيب عن الآثار بأبو النمرس بينهم سيدة وزوجها يحملان جنسيات أجنبية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل مصنع بدون ترخيص في أبو النمرس، يبلغ عددهم 8 أشخاص، بينهم ربة منزل تحمل جنسية دولة أجنبية، تقيم بمصر منذ سنوات، وزوجها يحمل جنسية دولة أجنبية.

وتوصلت التحريات أن المتهمون لم يتمكنوا من العثور على أي قطع آثرية، وأنه تم إحباط محاولاتهم، قبل وصولهم لأي كنوز فرعونية كانوا يبحثون عنها، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وموتور لشفط المياه الجوفية الناتجة عن أعمال الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد أن اكتشف المشاركين في حملة خاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وجود أعمال حفر داخل مصنع بدون ترخيص، فتم إخطار ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم محمد داود، رئيس مباحث أبو النمرس، وتمكنوا من ضبط 8 متهمين، وتم العثور على حفرة عميقة، وأدوات تستخدم في التنقيب.

كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في التنقيب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.