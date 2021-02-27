اليوم السابع
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الكهرباء اللازمة لتعدين "البيتكوين" أكثر من المستخدمة فى أيرلندا كاملة

السبت، 27 فبراير 2021 10:15 م
الكهرباء اللازمة لتعدين "البيتكوين" أكثر من المستخدمة فى أيرلندا كاملة بيتكوين
كتبت: نهال أبو السعود

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شهدت عملة البيتكوين الرقمية، ارتفاع قياسي خلال الأشهر القليلة الماضية صاحبه ارتفاع في كمية الطاقة المستهلكة في عملية تعدين العملة الرقمية، وفقا لصحيفة الجارديان.

انخفضت قيمة البيتكوين، مؤخرًا بعد تجاوز ارتفاعها إلى 50،000 دولار، لكن الطاقة المستخدمة في الحصول عليها استمرت في الارتفاع خلال صعودها، حيث وصلت إلى ما يعادل البصمة الكربونية السنوية للأرجنتين ، وفقًا لمؤشر Cambridge Bitcoin لاستهلاك الكهرباء.

من المحتمل أن يكون الاهتمام الأخير من مؤسسات وول ستريت الكبرى، وتأييد ايلون ميوسك ساعد في دفع أعلى مستوياتها مؤخرًا، حيث يراهن المستثمرون على أن العملة المشفرة ستصبح أكثر انتشارًا في المستقبل القريب.

يعد تعدين البيتكوين، العملية التي يتم فيها منح العملة لجهاز كمبيوتر يحل سلسلة معقدة من الخوارزميات - عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تنطوي على حل مسائل حسابية معقدة من أجل إنشاء عملات بيتكوين جديدة.

الآن بعد أن تم تعدين أكثر من 18.5 مليون عملة بيتكوين، لم يعد بإمكان الكمبيوتر العادي تعدين العملات. بدلاً من ذلك ، يتطلب التعدين الآن معدات كمبيوتر خاصة يمكنها التعامل مع قوة المعالجة المكثفة اللازمة للحصول على البيتكوين اليوم.

وبالطبع ، تحتاج أجهزة الكمبيوتر الخاصة هذه إلى الكثير من الكهرباء لتشغيلها.

قال بنجامين جونز، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيو مكسيكو، الذي أجرى أبحاثًا حول التأثير البيئي لعملة البيتكوين، إن كمية الكهرباء المستخدمة لتعدين البيتكوين "كانت تاريخياً أكثر من الكهرباء التي تستخدمها دول بأكملها ، مثل أيرلندا.

وفقًا للتقرير، فإن معاملة واحدة من عملة البيتكوين لها نفس البصمة الكربونية، مثل 680 ألف معاملة فيزا أو ما يقرب من 51 ساعة من مشاهدة YouTube.

أوضح أنصار البيتكوين، أنهم يعتقدون أن أي تكاليف بيئية تأتي مع التعدين تستحق التأثيرات الأوسع التي يمكن أن تحدثها على المجتمع.

 

 


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كهرباء

العملة الرقمية

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تعدين البيتكوين

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