اليوم السابع
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القبض على 52 متهما بالاتجار فى المخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

السبت، 27 فبراير 2021 01:18 م
القبض على 52 متهما بالاتجار فى المخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، للقضاء على بؤر تجارة المواد المخدرة، ومطاردة المتورطين في حيازتها والاتجار بها، بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة استهدفت عدة مناطق، من القبض على 52 متهما، بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، والحشيش، والاستروكس، والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة، ومبالغ مالية.

 

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم المضبوطات لترويجها بين عملائهم بانحاء المحافظة، والهواتف المحمولة للتواصل مع زبائنهم، والمبالغ المالية من حصيلة الترويج.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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