اليوم السابع
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القبض على موظف اختلس قيمة 10 أطنان أسمدة في كفر الشيخ

السبت، 27 فبراير 2021 10:29 ص
القبض على موظف اختلس قيمة 10 أطنان أسمدة في كفر الشيخ الأموال العامة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام عضو في إحدى جمعيات نقل البضائع بسوهاج، باختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (سائق وعضو بالجمعية مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "له معلومات جنائية").. وأن المذكور قام باستغلال طبيعة عمله بالجمعية – والمتعاقدة مع أحد مصانع الأسمدة لنقل منتجات المصنع من السماد إلى الجمعيات الزراعية - وقام باستلام (50) طنا من السماد لنقلها بالسيارة ملكه لتوصيلها لإحدى الجمعيات بمحافظة كفر الشيخ، وقام باختلاس (10) أطنان منها، والاستيلاء على قيمتها لنفسه وبيعها بالأسواق دون وجه حق، ما أضر بأموال الجمعية.

كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

 


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