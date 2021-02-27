القبض على صاحب مخبز استولى على 102 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1219) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (8 أطنان أسماك "ماكريل" – "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

ونجحت الجهود في ضبط ( 6 طن "خل طعام") مدون عليه علامات تجارية غير مسجلة وغير صالح للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,85 طن "دقيق فاخر – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط ( 4,65 طن سلع غذائية "مسلى – زيت طعام") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لإحتوائها على شوائب ولعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على مبلغ ("102,372"جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، وضبط ( 1,9 طن "سكر تموينى" – 350 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء..بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة .

ونجحت الجهود في ضبط (25,5 طن "أعلاف حيوانية") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للأعلاف الحيوانية) بمحافظة البحيرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (8,75 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية ، وضبط (139) قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت (132241) عبوة سجائر .. أبرزها ضبط (مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الشرقية) وبحوزتها (6500) عبوة سجائر ، قامت المذكورة بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول .

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الشرقية) وبحوزته (2000) عبوة سجائر ، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول ، وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات والسجائر - بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (1920) عبوة سجائر ، مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم الجمركية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" .