القبض على ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لابنها بالسجن داخل الفاكهة في قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، من ضبط ربة منزل لاتهامها بمحاولة إدخال مواد مخدرة داخل السجن لنجلها. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بضبط "هويدا. ض" 44 عاما ربة منزل، أثناء محاولتها إدخال مخدرات لابنها "حسان. ا " ، 21 عاما المحبوس في قضية مخدرات.

وتبين من التحريات، أن المتهمة وضعت المخدرات داخل الفاكهة، وتم كشف أمرها. وتم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات