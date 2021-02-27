اليوم السابع
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القبض على ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لابنها بالسجن داخل الفاكهة في قنا

السبت، 27 فبراير 2021 09:19 ص
القبض على ربة منزل حاولت تهريب مخدرات لابنها بالسجن داخل الفاكهة في قنا مديرية أمن قنا- أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، من ضبط ربة منزل لاتهامها بمحاولة إدخال مواد مخدرة داخل السجن لنجلها. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بضبط "هويدا. ض" 44 عاما ربة منزل، أثناء محاولتها إدخال مخدرات لابنها "حسان. ا " ، 21 عاما المحبوس في قضية مخدرات. 

وتبين من  التحريات، أن المتهمة وضعت المخدرات داخل الفاكهة، وتم كشف أمرها. وتم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات 

 


ضبط ربة منزل

مركز شرطة قوص

مدير امن قنا

مخدرات

المخدرات في السجون

إدخال مخدرات للسجون

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