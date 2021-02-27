الفنان ماجد عبد العظيم يحرر بلاغًا ضد شخص ينتحل شخصيته عبر "فيس بوك"

كتب أحمد الجعفرى

حرر الفنان ماجد عبد العظيم بلاغًا فى مباحث الانترنت اتهم فيه أحد الأشخاص مجهولى الهوية بانتحال صفته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتشهير به والإساءة لسمعته، وطالب فى البلاغ تحديد هوية المتهم، والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد محامى ماجد عبد العظيم، أن شخص مجهول انتحل صفة موكله بانشاء صفحات عبر "فيس بوك"، وتحدث بأسمه مما أدي للإساءة لسمعته والتشهير به، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

ويجرى رجال مباحث الانترنت تحريات موسعة حول الواقعة، لتحديد هوية القائم على تلك الصفحات، لضبطه وإحضاره والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكان الفنان ماجد عبد العظيم، نشر فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نفى علاقته بعدة صفحات منتشرة على "فيس بوك"، وأكد تحريره بلاغًا ضد منتحل شخصيته.