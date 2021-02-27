العقارات تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة بـ1.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات ، ترتيب القطاعات المتداولة ب البورصة المصرية ، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.03 مليار ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.4 مليار ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 303 مليون ورقة بقيمة 980 مليون جنيه، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 230.9 مليون ورقة بقيمة 691.2 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 78.4 مليون ورقة بقيمة 621.9 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 12.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 470.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 50.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 428.6 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 51.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 370.2 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 30.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 362.7 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 124.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 258.2 مليون جنيه.

وحل قطاعا خدمات النقل والشحن والطاقة والخدمات المساندة، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 20.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 37.7 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 11.1 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.