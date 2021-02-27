اليوم السابع
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العثور على جثة سيدة عشرينية بها آثار ضرب في قنا.. والتحريات تشير إلى الزوج

السبت، 27 فبراير 2021 09:15 ص
العثور على جثة سيدة عشرينية بها آثار ضرب في قنا.. والتحريات تشير إلى الزوج جثه - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت شمالى محافظة قنا، اليوم السبت، من العثور على جثة ربة منزل، بها آثار ضرب، في قرية الخوالد التابعة للمركز. تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع "آمورة. ع. ع" 24 عاما، ربة منزل، بها آثار ضرب، داخل منزلها بقرية الخوالد فى مركز أبوتشت. 

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم فى الواقعة هو زوجها وأقدم على ضربها وخنقها لمروره بأزمة نفسية، رغم مرور ٦ أشهر على زواجهم وحملها منه. 

تم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تم التحفظ على المتهم بعد ذهابه إلى مركز الشرطة وتسليم نفسه ، وجارى التحقيقات معه

 

 


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