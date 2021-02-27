السيطرة على حريق فى 4 قراريط قصب بنجع حمادى فى قنا

قنا_ صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا، دون إصابات بشرية .

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق فى زراعات بقرية الرئيسية فى نجع حمادى وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية وتمت السيطرة على حريق نشب فى 4 قراريط من زراعات القصب فى مركز نجع حمادى بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، دون خسائر بشرية؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.