اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق فى 4 قراريط قصب بنجع حمادى فى قنا

السبت، 27 فبراير 2021 12:29 م
السيطرة على حريق فى 4 قراريط قصب بنجع حمادى فى قنا حريق - أرشيفية
قنا_ صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا، دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق فى زراعات بقرية الرئيسية فى نجع حمادى وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية وتمت السيطرة على حريق نشب فى 4 قراريط من زراعات القصب فى مركز نجع حمادى بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، دون خسائر بشرية؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.


زراعات قصب

نجع حمادي

حريق بالقصب

حماية قنا

امن قنا

محافظ قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة