اليوم السابع
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السجن 19 عاما لأمريكي خطط لتفجير معبد يهودي في كولورادو

السبت، 27 فبراير 2021 01:15 م
السجن 19 عاما لأمريكي خطط لتفجير معبد يهودي في كولورادو الشرطة الأمريكية - أرشيفية
رويترز

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أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 19 عاما ونصف العام على أحد المؤمنين بتميز الجنس الأبيض بعد أن أقر بالذنب قبل أشهر في قضية كراهية متصلة بمخطط لتفجير معبد يهودي تاريخي في ولاية كولورادو في عام 2019.

وظهر ريتشارد هولزر (28 عاما) في قاعة محكمة اتحادية في دنفر أمس الجمعة لإصدار حكم بشأن خطة لتفجير معبد إيمانويل في بويبلو، وهو ثاني أقدم معبد يهودي في كولورادو.

وعلى الرغم من إحباط المؤامرة، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريموند مور إن هولزر سعى إلى "ترويع المجتمع اليهودي" في المدينة.

وأضاف مور أثناء فرضه العقوبة التي طلبها ممثلو الادعاء "إنها واحدة من أسوأ... الجرائم الآثمة التي يمكن ارتكابها ضد مجموعة كاملة من البشر".

ورفض هولزر التحدث أثناء الجلسة. وكان قد أقر في أكتوبر تشرين الأول بالذنب في تهمة محاولة منع شعائر دينية بالقوة وتهمة محاولة تدمير مبنى يستخدم في تعاملات بين الولايات، وفقا لبيان اعترافاته.


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معبد يهودي

كولورادو

تفجير معبد يهودي في كولورادو

تفجير معبد يهودي

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