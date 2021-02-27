السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في البساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار، بمعاقبة سائق ومالك محل بالسجن المشدد 5 سنوات لانتحالهم صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه في البساتين، وبراءة المتهمين الثاني والرابع.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "محمد .م، سائق، وإيهاب .ع، مالك محل ، وأخرين، بسرقة المبالغ المالية والمنقولات المملوكين للمجني عليه إبراهيم سليمان بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب أمواله، وما أن أبصروا فريستهما حال استقلاله للمركبة خاصته إلا واستوقفوه على جنبات الطريق، وترجلوا من داخل السيارة استقلالهم مدعين نسبتهم زورا لجهاز الشرطة، وقام أحدهم حال حمله جهاز لاسلكي وطالبه بإبراز بطاقة تحقيق شخصيته ومن برفقته ورخصة ومفاتيح السيارة قيادته، وما أن تحصل عليهم إلا وقام أحدهم بتفتيش السيارة فعثر على مظروف يحتوي على مبلغ مالي وما أن حاول المجني عليه منعه من الاستيلاء عليه إلا وتحصل عليه منه عنوة ما بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي والمنقولات.