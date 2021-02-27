الرئيس الفلسطينى يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد

رام الله /أ ش أ/

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للقيام بمشاريع مشتركة توفر فرص العمل للمواطن الفلسطيني، وتنهض بالاقتصاد.. داعيا رجال الأعمال الفلسطينيين فى الداخل والخارج للاستثمار فى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من المزايا الكبيرة التى يتمتع بها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس محمود عباس، اليوم /السبت/ فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين هاشم الشوا، بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس البنك.

وهنأ الرئيس الفلسطينى ،القائمين على بنك فلسطين والعاملين فيه، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البنك، مشيدا بدوره الوطنى فى دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم نموذج نجاح للمؤسسات الفلسطينية.

بدوره، أطلع الشوا، الرئيس عباس على مسيرة تأسيس بنك فلسطين، والتطوير الذى شهده البنك خلال الفترة السابقة، معربا عن تقدير إدارة بنك فلسطين للدعم الكبير الذى أبداه الرئيس لرأس المال الفلسطينى وتقديم جميع الحوافز للاستثمارات الوطنية فى مختلف قطاعات الأعمال والبنوك.

وأكد الشوا مواصلة البنك رسالته الوطنية لدعم الاقتصاد الفلسطينى الذى يتمتع بمزايا استثمارية ودعم كبير من قبل القيادة الفلسطينية.