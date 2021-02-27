اليوم السابع
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الرئيس الأفغانى: الجيش الوطنى وراء 90% من عمليات مكافحة الإرهاب فى البلاد

السبت، 27 فبراير 2021 06:40 م
الرئيس الأفغانى: الجيش الوطنى وراء 90% من عمليات مكافحة الإرهاب فى البلاد أشرف عبد الغنى الرئيس الأفغانى
كابول /أ ش أ/

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جدد الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى، تأكيده على حاجة بلاده لسلام دائم بعد أن أبقى المجتمع الدولى أفغانستان بعيدة عن حقها الأساسى فى السلام لسنوات طويلة.

وقال عبد الغنى - فى تصريحات بمناسبة يوم القوات المسلحة، حسبما نقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - "إن 90% من عمليات مكافحة الإرهاب داخل البلاد ينفذها الجيش الوطنى الأفغانى والقوات الدفاعية.. وأفغانستان اليوم ليست كما كانت فى الماضى عندما كان يحميها الآخرون، اليوم نحن نحميها وأصبحنا قريبون للغاية من الاعتماد على أنفسنا".

وأشار إلى أن القوات الأمنية الأفغانية لعبت دورا مهما فى مكافحة الإرهاب الدولي، مؤكدا قدرتهم على حماية قيم ومكاسب البلاد.. لافتا إلى أن الرئيس الأفغانى القادم وحكومته هو قرار يتخذه الشعب الأفغانى بنفسه عبر الانتخابات، مضيفا أنه "حق الأمة فى اختيار قادتهم".

وكان قد تم الاحتفال باليوم الوطنى للقوات الوطنية الدفاعية والأمنية فى جميع أنحاء أفغانستان، اليوم السبت، وقال نائب وزير الدفاع الأفغانى شاه محمود ميخائيل، فى كلمته، "إن القوات الأفغانية قدمت تضحية كبيرة عندما أطلقت سراح سجناء طالبان لضمان سلام دائم".

 


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أخبار أفغانستان

عمليات مكافحة الإرهاب

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