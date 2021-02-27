الرئيس الأرمينى يرفض قرار باشينيان بشأن إقالة قائد هيئة الأركان

يريفان /أ ش أ/

أعلنت رئاسة الجمهورية الأرمينية، اليوم السبت، أن الرئيس آرمين ساركيسيان رفض التوقيع على القرار الصادر عن رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بشأن إقالة قائد هيئة الأركان العامة فى الجيش أونيك جاسباريان.

وذكر المكتب الرئاسى - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن رئيس الجمهورية أعاد هذا القرار إلى رئيس الوزراء مرفقا بقائمة احتجاجاته، بعد أن درسه محامون وخبراء وخلصوا إلى أن هذا القرار يتناقض مع دستور البلاد.

وشدد البيان على عدم انحياز رئيس الجمهورية إلى أى قوى سياسية فى البلاد، وأن قراره جاء حصريا بناء على مصالح الدولة، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد لساركيسيان يكمن فى الدفاع عن النظام الدستورى وضمان استقرار القوات المسلحة وأنشطتها الطبيعية.

ولفت البيان إلى ضرورة نأى القوات المسلحة بالنفس عن الشؤون السياسية، موضحا فى الوقت نفسه أن الجيش يحتاج اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى الدعم ولا يمكن تجاهل مشاكله، لاسيما تلك المتعلقة بالكوادر.

ورأى البيان أن الظروف الحالية فى البلاد غير مسبوقة و تستوجب حلولا جوهرية وشاملة ولا يمكن تسوية الوضع من خلال تعديلات وظيفية.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء قبل ساعات من انقضاء مهلة ثلاثة أيام (فى منتصف ليل اليوم) ممنوحة لساركيسيان لإبداء رأيه بشأن طلب باشينيان، وإذا قرر رئيس الوزراء الإصرار على قراره وإرسال طلب إقالة قائد الأركان مجددا إلى رئيس الجمهورية فسيكون بإمكان ساركيسيان اللجوء إلى المحكمة الدستورية بهذا الشأن.