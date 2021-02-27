الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 2.5 مليار جنيه

كتب محمود عبد الراضي

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (612) متهما، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 13 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، في ضبط (28) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديرية أمن أسيوط، وبحوزتهم (38 سلاح نارى– كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة) جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل - قتل - سلاح نارى"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط (972) قطعة سلاح نارى أبرزها (1جرينوف - 79 بندقية آلية – 136 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 57 مسدس – 699 فرد محلى – 2068 طلقة مختلفة الأعيرة - 95 خزينة – 14680 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة البيضاء.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (18) تشكيل عصابى، ضموا (43) متهماً ، إرتكبوا (90) حادث سرقة متنوع، وضبط (105) قضية أحداث، وإعادة (17) سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض (55) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (79) متهماً.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (463359) حكم قضائى، بينها (1902) حكم جناية، و (169384) حكم حبس، و(224561) حكم غرامة، و(67512) مخالفة.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1731) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1879) متهم، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (267٫358 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (1792٫157 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (26,291 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (61٫069 كيلو جرام)، و(63811) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (8640 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (176) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2926 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (395010جنيه، وضبط (15) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (46940 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8449) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1253,468) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (342) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (330,655) طن ، وكذا ضبط (108) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (14,327) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (81971) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61473300) جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1768) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (222) قضية ضرائب عامة ، كشف (140) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (92) قضية فى مجال الجمارك ، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (402) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (612) حكم قضائى ، (271) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (13) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (6) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى –غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (2543299757جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1776) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، فيما نجحت مباحث المصنفات، في ضبط (413) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (598) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1124) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (144) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (178) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (113) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (338) لنش سياحى.

وأثمرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (22) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (83) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2452) قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

ونجحت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك في ضبط (13) قضية بإجمالى (15) متهم.. بمضبوطات بلغت (طن و 435 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (216776) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (41356 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 3472 موقف عشوائى)، و أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على المرور على عدد (200) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (688) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (13) سائق منهم، وتم فحص (690) مركبة تبين مخالفة (187) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (6386) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (429) سائق منهم.

ونجحت الجهود في مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في ضبط (7683) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1254) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (8182) شيشة، وغلق (3917) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (86857) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (86160) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (697) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.