الجيزاوى يتفقد الامتحانات بكليات جامعة بنها ويشيد بالإجراءات الاحترازية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والتجارة والعلوم وهندسة بنها، رافقه خلال الجولة الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى راشد عميد كلية التجارة، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ووكلاء الكليات.

واطمأن "الجيزاوى"، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات والإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الجامعة، خلال الجولة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكليات ومتابعة تطهير وتعقيم لجان وقاعات الامتحانات وقياس درجات الحرارة للاطمئنان على حالة الطلاب، بالإضافة الى إجراءات التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

وقال "الجيزاوى"، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.

الإجراءات الوقائية بجامعة بنها



الامتحانات بكلية التجارة



التباعد بين الطلاب بامتحانات جامعة بنها



امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة بنها



خلال الجولة



رئيس جامعة بنها يتفقد سيرا الامتحانات



متابعة امتحانات جامعة بنها