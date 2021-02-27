الجنايات تتلو أمر إحالة المتهمين بـ"خلية ميكروباص حلوان".. زى النهارده

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بطره، أولى جلسات محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية، فى اتهامهم بتنفيذ عمليات عدائية، أبرزها اغتيال ضابط مباحث قسم شرطة حلوان و6 آخرين من أفراد الشرطة بعد رصد خط سير المجنى عليهم.

وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين ومن أبرز ما جاء فيه: المتهمون شرعوا في قتل المجني عليهم أيوب محمد على مأمور مركز شرطة البدرشين، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وما أن أبصروا المجنى عليهم على مدخل المدينة حتى حاولوا قتلهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع ممثل النيابة العامة: " المتهمون من الرابع وحتى الثامن قتلوا ضابط بمباحث قسم حلوان وأفراد من مباحث حلوان، بعد أن اجتمعوا بالمتهم المتوفى وليد حسين، ورصدوا خط سير المجنى عليهم، وتربص المتهم الثامن بمحيط ديوان قسم شرطة حلوان، وما أن أبصر خروج المجنى عليهم وتتبعوهم حتى شارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة حلوان، وأمطروا مستقليها وابل من الأعيرة النارية، وقام المتهم السابع بتأمين هروب المتهمين على النحو المبين بالتحقيقات".

واستكمل ممثل النيابة "سرقوا وآخرون توفوا أسلحة المجنى عليهم أفراد مباحث قسم شرطة حلوان، وكان ذلك بإحدى الطرق العامة على النحو المبين بالتحقيقات، وخربوا أملاك عامة سيارة الشرطة التابعة لمباحث حلوان".

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.