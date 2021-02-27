التهرب الجمركي يضبط مشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، وبالتنسيق مع إدارة مباحث التهرب الضريبي بوسط الصعيد، برئاسة العميد عماد دبور من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

بناءا على معلومات سرية واردة من روماني حنا جندي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، والمذكرة المقدمة من العميد ياسرمهران مفتش مباحث وسط الصعيد، بقيام أحد الأشخاص ويدعى ج . ج ن 39 سنة بأسيوط ببيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم متحصلا عليها من أقربائة وأبناء بلدته.

وتم تشكيل لجنة جمركية من روماني حنا جندي ومحمد الليثى احمد مفتشى ادارة المكافحة بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بوسط الصعيد برئاسةالعميد ياسر محمد مهران والعقيد وائل محمدعبدالرحمن بحضور قوة من رجال الشرطة السريين أعدت بعض الأكمنة المتحركة حيث تم ضبط 10 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع.

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 334204 الف جنيه. وقرر عبد الناصر محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وطلب المتهم التصالح وقام بسداد مبلغ تحت حساب التصالح .