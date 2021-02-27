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التعليم: نظام الشهادة الثانوية فى الامتحانات يختلف تماما عن "أولى وثانية"

السبت، 27 فبراير 2021 10:54 م
التعليم: نظام الشهادة الثانوية فى الامتحانات يختلف تماما عن "أولى وثانية" امتحانات الثانوية العامة
إبراهيم حسان

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طمأنت وزارة التربية والتعليم، طلاب شهادة الثانوية العامة، بجاهزية الوزارة لإجراء الامتحانات، بشكل مختلف تماما عن الوضع الحالى لامتحانات أولى وثانية ثانوى، الذين واجهوا مشاكل تقنية فى أول أيام الامتحانات إلكترونيا.

 

وقال وزير التربية والتعليم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، إن التصميم الفنى لتناول امتحانات الثانوية العامة، يختلف تماما عما يتم فى امتحانات "أولى وثانية ثانوى"، من حيث الجوانب الفنية حيث تتم الامتحانات على "سيستم" مختلف تماما عن الذى يجرى عليه الامتحانات في الفترة الحالية للطلاب.

 

وأضاف أن الأزمة التى واجهت الطلاب اليوم تم تداركها بعد التواصل مع وزارة الاتصالات، وعلى الطلاب الذى سيؤدون امتحانات الغد من الصف الثانى الثانوى، الاطمئنان تماما للشبكات، خلال فترة الامتحان.

 

وبالنسبة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الامتحانات، أوضح بالقول: "نحن نتابع اللجان بشدة على مستوى المديريات على مستوى الجمهورية، هناك مسافات كبيرة بين الطلاب داخل الفصول، وتم توزيع الطلاب على المدرسة بالكامل".

 


امتحانات الثانوية العامة

وزارة التعليم

امتحانات اولى ثانوى

امتحانات ثانية ثانوى

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