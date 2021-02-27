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التعاون الخليجي: تقرير أمريكا بشأن خاشقجي لا يعدو كونه رأيا خلا من الأدلة

السبت، 27 فبراير 2021 02:07 م
التعاون الخليجي: تقرير أمريكا بشأن خاشقجي لا يعدو كونه رأيا خلا من الأدلة مجلس التعاون الخليجي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأييده لبيان الخارجية السعودية، الصادر ردا على التقارير الأمريكية حول مقتل الصحفي والمواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، إن  "ما تقوم به السعودية في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت"، وأكد أن التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، ردا على التقارير الصادرة أمس الجمعة، من الاستخبارات الأمريكية، حول قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وقالت الخارجية في البيان التى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "‎تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ".

 

 


مجلس التعاون الخليجي

السعودية

خاشقجي

أمريكا

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