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افتتاح مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر.. أول صرح متخصص فى الصعيد

السبت، 27 فبراير 2021 12:11 م
افتتاح مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر.. أول صرح متخصص فى الصعيد افتتاح مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،  والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وخالد العنانى وزير السياحة والآثار، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، أول صرح مجانى لعلاج أطفال الصعيد. 
 
واستقبلت محافظة الأقصر، اليوم السبت، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لحضور لافتتاح اول مستشفى متخصص لعلاج اورام الاطفال بالمجان في صعيد مصر ليضاف لمنظومة شفا الاورمان الطبية في علاج الاورام بالمجان بالصعيد .
 

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفا الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال الجديد يشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الاطفال، وداخل هذه العيادة سوف يتم تشخيص الحالات الجديدة ، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها.


وأوضح الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفا الاورمان لعلاج السرطان، أن المستشفى يضم قسم متكامل للجراحة، وآخر للعلاج الإشعاعى، وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها، وسوف يضم فريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات فى مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.

 


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