اعرفى دور فيتامين "هـ" فى الحفاظ على بشرتك صحية ومتألقة

كتبت هند عادل

يلعب الجلد أيضًا دورًا رئيسيًا في وظائف أخرى مختلفة، فيساعد الجلد في التوازن والتحكم في درجة الحرارة كما أنه يعمل كحاجز بين المواد الخارجية الضارة وأعضاء الجسم، ومع ذلك، في هذه المحاولة لحماية الجسم من العوامل الخارجية ، يمكن أن يعاني الجلد نفسه من بعض المشاكل الصحية التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر الحروق والجروح وحب الشباب والجفاف والبهتان.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news تمامًا مثل باقي الجسم، تتطلب البشرة أيضًا التغذية لتعمل بشكل جيد وتكون صحية تمامًا مثل الأعضاء الأخرى، قد يتطلب الجلد المزيد من بعض العناصر الغذائية ، مقارنةً بالآخري، أهم العناصر الغذائية عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد تشمل فيتامين هـ وفيتامين ج.

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة المعروفة التي يقسمها الكثير من الناس على أنها معجزة إشراق فورية للعناية المنزلية يتم إنتاج هذا المكون عادةً صناعياً ولكن يمكن يمكن العثور عليها في المنتجات الطبيعية.

دور فيتامين هـ في الحفاظ على صحة الجلد

يحمي من أضرار أشعة الشمس: يؤدي استخدام فيتامين هـ إلى تحييد الجذور الحرة التي تنتج عندما تتعرض بشرتك للأشعة فوق البنفسجية أو التلوث لذا ، فإن ما يفعله هذا الفيتامين E بشكل أساسي هو أنه يساعدك في الحفاظ على الحاجز الواقي لبشرتك سليمًا ويسكن التهيج الناجم عن التلوث وأضرار أشعة الشمس.

ترطيب البشرة: يساعد فيتامين هـ في ترطيب البشرة والحفاظ على رطوبتها سليمة لتجنب الجفاف أو إفراز الدهون الزائدة، يمكن العثور عليها بشكل شائع في شكل أمصال أو مرطبات أو كبسولات فيتامين هـ، يسمح بالاحتفاظ بالرطوبة لفترة طويلة ، ويمنح ما يصل إلى 16 ساعة من الترطيب.

الخطوط الدقيقة والتجاعيد: يمكن أن يساعد استخدام فيتامين (هـ) بانتظام في منع الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تحدث بسبب تغيرات نمط الحياة المختلفة أو الشيخوخة توفر خصائصه المضادة للأكسدة تكييفًا للبشرة المعرضة للبيئة. عند استخدامه تحت واقٍ من الشمس مع فيتامين ج ، يمكن أن يوفر أربعة أضعاف الحماية من واقي الشمس الذي يساعد في مكافحة الشيخوخة.كما أنه يزيل الشوائب التي هي الجذور الحرة لجعل البشرة تبدو أصغر سنا.

يستخدم في علاج الإكزيما: فيتامين ه يستخدم أيضا في علاج حكة الجلد والأكزيما والصدفية يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات الجلد عند استخدامه موضعياً لتهدئة البشرة وتقليل الالتهاب الموجود.

قابل للذوبان في الدهون: فيتامين (هـ) مكون قابل للذوبان في الدهون يسهل امتصاصه في الجلد يقوي جهاز المناعة مما يساعد في تجديد الخلايا.

يساعد الاستخدام الشامل لفيتامين هـ على المدى الطويل على جعل البشرة تبدو أصغر سنًا على المدى الطويل، يمكن العثور عليها بشكل شائع في الأفوكادو والقرع وزيت جنين القمح والسلمون وبذور عباد الشمس والبندق والبروكلي والسبانخ.