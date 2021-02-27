اليوم السابع
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استعدادات أمنية لتأمين عودة الدراسة بجامعة الأزهر

السبت، 27 فبراير 2021 04:00 ص
استعدادات أمنية لتأمين عودة الدراسة بجامعة الأزهر جامعة الأزهر
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين عودة الدراسة بجامعة الأزهر، اليوم السبت، حيث تكثف "لإفريقية للأمن والحراسة" من خدماتها الأمنية المتواجدة داخل جامعة الأزهر بمدينة نصر، استعدادًا لتوافد الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت قيادة "الافريقية" على رفع درجة الخدمات الأمنية على المداخل والمخارج وكذلك عمليات التفتيش للسيارات والمركبات والتفتيش الذاتي للأشخاص، وذلك بهدف الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، خاصة وأن الأسبوع الأول لعودة الدراسة سيشهد أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ما يحتم ضرورة توفير بيئة آمنه تسهل لطلابنا أداء امتحاناتهم، كما يجري الآن عمليات التدريب المتواصل ورفع كفاءة الأفراد والمعدات على مستوى كافة النقاط الامنية الداخلية بمقر الجامعة والكليات المختلفة.


عودة الدراسة

تامين الدراسة

الازهر

الافريقية

تامين جامعة الازهر

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