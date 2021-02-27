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إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان بالمساجد المسموح فيها بخطبة الجمعة

السبت، 27 فبراير 2021 08:54 ص
إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان بالمساجد المسموح فيها بخطبة الجمعة صلاة بإجراءات احترازية - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تقرر إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك بالمساجد التى تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد

وتم التشديد على مراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح فى بيته، بل إن ذلك يستحب فى الظروف التى نحن فيها، للإسهام فى تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع فى مكان واحد، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين 


وزارة الاوقاف

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