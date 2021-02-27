إعدام أكثر من 850 بقرة على متن سفينة في ميناء قرطاجنة الإسباني

وكالات

أفاد تقرير سري صادر عن أطباء بيطريين حكوميين إسبان أن أكثر من 850 بقرة قضت شهورا على متن سفينة تجول عبر البحر الأبيض المتوسط، لم تعد صالحة ويجب قتلها، وفق ما نشرت "سكاي نيوز".

ووفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الأبقار كانت تعيش في ظروف "جهنمية"، على حد وصف نشطاء في حقوق الحيوانات.

وظلت السفينة، التي تحمل الأبقار، تجول عبر البحر الأبيض المتوسط لأشهر عدة في انتظار العثور على مشتر للماشية، قبل أن ترسو، أول أمس الخميس، في ميناء قرطاجنة جنوب شرق إسبانيا.

ورفضت مجموعة من الدول هذه الحيوانات، بسبب مخاوف من إصابتها بمرض اللسان الأزرق، الذي يسبب العرج والنزيف.