اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 04:53 م
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إعدام أكثر من 850 بقرة على متن سفينة في ميناء قرطاجنة الإسباني

السبت، 27 فبراير 2021 04:26 م
إعدام أكثر من 850 بقرة على متن سفينة في ميناء قرطاجنة الإسباني بقره
وكالات

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أفاد تقرير سري صادر عن أطباء بيطريين حكوميين إسبان أن أكثر من 850 بقرة قضت شهورا على متن سفينة تجول عبر البحر الأبيض المتوسط، لم تعد صالحة ويجب قتلها، وفق ما نشرت "سكاي نيوز".
 
ووفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الأبقار كانت تعيش في ظروف "جهنمية"، على حد وصف نشطاء في حقوق الحيوانات.
 
وظلت السفينة، التي تحمل الأبقار، تجول عبر البحر الأبيض المتوسط لأشهر عدة في انتظار العثور على مشتر للماشية، قبل أن ترسو، أول أمس الخميس، في ميناء قرطاجنة جنوب شرق إسبانيا.
 
ورفضت مجموعة من الدول هذه الحيوانات، بسبب مخاوف من إصابتها بمرض اللسان الأزرق، الذي يسبب العرج والنزيف. 
 
وخلص تقرير الأطباء البيطريين في إسبانيا إلى أن الحيوانات عانت كثيرا بسبب الرحلة الطويلة.
 
وأضاف: "لا ينبغي السماح لهذه الأبقار بدخول الاتحاد الأوروبي... القتل الرحيم سيكون الحل الأفضل".
 
ولم يذكر التقرير ما إذا كانت الماشية مصابة بمرض اللسان الأزرق.

 


بقرة

ميناء قرطاجنة

اسبانيا

اخبار اسبانيا

اعدام ابقار

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