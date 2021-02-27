اليوم السابع
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إعادة حركة المرور بعد انقلاب سيارة رمال على طريق "طملاى السادات".. صور

السبت، 27 فبراير 2021 12:53 م
إعادة حركة المرور بعد انقلاب سيارة رمال على طريق "طملاى السادات".. صور رئيس مركز ومدينة شبين الكوم تتابع تسيير حركة المرور
المنوفية - محمد فتحى

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أكدت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه تم فتح طريق بقرية شبرا باص عقب انقلاب سيارة محملة بالرمال وهروب السائق وحدوث حالة من الشلل المرورى.

وأشارت إلى أنها انتقلت على الفور يرافقها نجلاء الجزار نائب رئيس المركز والمدينة، أحمد عاشور رئيس الوحدة بالماى وباسم الجزار رئيس الوحدة بشبراباص إلى مكان الحادث، لمتابعة رفع الحمولة وتسيير حركة المرور بموقع الحادث .

وأوضحت، أن الطريق طملاى السادات شهد حادث انقلاب سيارة نقل من الحجم الكبير محملة برمال، وهروب السائق، دون وقوع إصابات في الأرواح، مشيرة إلى أنها تم رفع كمية الرمال وإزالة الآثار الناتجة عن الحادث من قبل رجال الوحدة المحلية وتيسير حركة المرور.

انقلاب سيارة محملة بالرمال على طريق طملاى السادات
انقلاب سيارة محملة بالرمال على طريق طملاى السادات

 

رئيس مركز ومدينة شبين الكوم
رئيس مركز ومدينة شبين الكوم

 

تسيير حركة المرور بعد انقلاب سيارة محملة بالرمال على طريق طملاى السادات
تسيير حركة المرور بعد انقلاب سيارة محملة بالرمال على طريق طملاى السادات

 

 

 


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