إصابة 3 بينهم أب ونجله فى حادث تصادم جرار زراعى وميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

تعرض 3 أشخاص للإصابة، اليوم السبت، في حادث تصادم جرار زراعي وميكروباص بطريق الأربعين في نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة ميكروباص بطريق الأربعين في نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة ماهر عبد الله هاشم، 50 عاما، ونجله أحمد 10 سنوات، مقيمان بقرية أولاد نجم بنجع حمادي، وأحمد رشدي حافظ، 48 عاما، مقيم بالشقيفي في أبوتشت، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي بطريق الأربعين بنجع حمادي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين للمستشفى.