إصابة طالب ثانوى باشتباه ارتجاج بالمخ فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب طالب ثانوى عام بمحافظة الشرقية، باشتباه ارتجاج بالمخ إثر حادث تصادم وقع بطريق أبوحماد مدخل النخيلى، بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية، وتم نقله إلى مستشفى أبوحماد لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" نور محمد عبد الله " 17 سنة طالب بالثانوى العام، باشتباه مابعد الارتجاج، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم، بين سيارة نصف نقل بدراجة بخارية طريق أبوحماد مدخل النخيلى.

وتم تحويل الطالب إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لإجراء الفحوصات اللازمة.