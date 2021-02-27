اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 07:57 م
خالد صلاح
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إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار لتعقب تسرب نفطى آخر محتمل تجاه شواطئها

السبت، 27 فبراير 2021 07:00 م
إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار لتعقب تسرب نفطى آخر محتمل تجاه شواطئها بينى جانتس وزير الدفاع الإسرائيلى
أ ش أ

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وافق وزير الدفاع الإسرائيلى ورئيس الوزراء المناوب بينى جانتس، اليوم السبت على استخدام طائرات بدون طيار تابعة للبحرية الإسرائيلية لتعقب تسرب نفطى يحتمل أن يكون متجهًا نحو شواطئ إسرائيل.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن وزارة حماية البيئة قدمت هذا الطلب فيما بدأت الطائرات مهمتها بعد ظهر اليوم.

وتشير لقطات أقمار صناعية تم الحصول عليها أمس إلى بقعة نفطية جديدة محتملة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​قد تصل إلى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد رصدت السبت الماضى بقعة نفطية لوثت خطها الساحلي، وبدأت تحقيقات لتحديد سبب تسرب النفط الذى هدد الشاطئ والحياة البرية كما أفادت تقارير بأن العديد من المتطوعين والأفراد الذين ساعدوا فى التنظيف تم نقلهم إلى المستشفى بعد استنشاق أبخرة.

وحثت هيئة الطبيعة والحدائق فى إسرائيل، الناس على الابتعاد عن الشاطئ بينما أفادت السلطات بأنه لم يتم بعد تحديد سبب وتوقيت التسرب، لكن يُعتقد أن الطقس العاصف فى وقت سابق دفع الملوثات إلى الشاطئ.

 


إسرائيل

أخبار إسرائيل

استخدام طائرات بدون طيار

تسرب نفطى

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