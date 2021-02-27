إستمرار حبس 3 متهمين تشاجروا بالأسلحة فى منشأة ناصر

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، بحبس 3 متهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب الخلاف على توسعة محل فى منطقة منشأة ناصر ، والاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة سيدات أصيبوا في المشاجرة.

تلقى قسم منشأة ناصر إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ مشاجرة وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "شيماء ج"، 27 سنة مصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم، ووالدتها "نادية ع"، 61 سنة، ومصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجة شقيقها "إيمان ج"، 22 سنة مصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم.

فيما ضم الطرف الثاني "حسن ع"، 30 سنة، صاحب مقلة، وضبط بحوزته فرد خرطوش، وشقيقه "حسين ع"، 28 سنة، صاحب مقلة، ونجل عمهم "سيد ا"، 18 سنة، طالب.

وكشفت التحقيقات قيام الأول من الطرف الثاني بشراء محل بذات العقار محل سكن الطرف الأول من والد الأولى والذى أفاد برغبته بقيام توسعة بالمحل إلا أن الطرف الأول رفض ذلك مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة مما أدى إلى حدوث إصابة الطرف الأول وتم اصطحاب الطرفين إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.