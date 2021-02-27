اليوم السابع
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إزالة عقار يمثل خطر داهم بمنطقة تل الحدادين بطنطا.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 11:22 م
إزالة عقار يمثل خطر داهم بمنطقة تل الحدادين بطنطا.. صور إزالة عقار
الغربية عادل ضرة

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نفذ حي ثان طنطا بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحي، قرار إزالة لمنزل يمثل خطراً داهما على حياة السكان بمنطقة تل الحدادين، وإزالة المنزل حتي سطح الأرض.

كانت لجنة هندسية من الحى قد أعدت تقريرا هندسيا حول المنزل، وتبين أنه يمثل خطراً داهما على ارواح السكان، وتم استصدار قرار إزالة عاجل للمنزل.
 
وتوجهت لجنة من الحي برئاسة السيد المحلاوي نائب رئيس الحي، ومقاول الهدم التابع للمحافظة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وإزالته حتى سطح الأرض حفاظا على ارواح سكان المنطقة.
إزالة عقار (1)
 
إزالة عقار (2)
 
إزالة عقار (3)
 
إزالة عقار (4)
 
إزالة عقار (5)
 
إزالة عقار (6)

محافظة الغربية

حى ثان طنطا

طنطا

ازاله منزل

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