إزالة عقار يمثل خطر داهم بمنطقة تل الحدادين بطنطا.. صور

كانت لجنة هندسية من الحى قد أعدت تقريرا هندسيا حول المنزل، وتبين أنه يمثل خطراً داهما على ارواح السكان، وتم استصدار قرار إزالة عاجل للمنزل.

وتوجهت لجنة من الحي برئاسة السيد المحلاوي نائب رئيس الحي، ومقاول الهدم التابع للمحافظة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وإزالته حتى سطح الأرض حفاظا على ارواح سكان المنطقة.