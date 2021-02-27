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أهداف إنشاء البوابة المصرية للعمرة.. حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى الأبرز

السبت، 27 فبراير 2021 08:20 ص
أهداف إنشاء البوابة المصرية للعمرة.. حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى الأبرز مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن التطور التكنولوجى والتقنى هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة.

 

ووفقا تقرير اللجنة المُشتركة فإن أهداف مشروع القانون المعروض تتجلى فيما يأتى:

 

1- مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

 

2- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

 

3- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

 

4- حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى.

 

5- القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج.

 

6- القضاء على التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.


البوابة المصرية للعمرة

بوابة العمرة

العمرة

الامن القومى

الاقتصاد القومى

مجلس النواب

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