أنواع تحليل وظائف الكلى والأمراض المكتشفة.. اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

تلعب الكلى العديد من الأدوار الحيوية في الحفاظ على صحتك ومن أهم وظائفها تصفية الفضلات من الدم وطردها من الجسم على شكل بول، وتساعد الكلى أيضًا في التحكم في مستويات الماء والمعادن الأساسية المختلفة في الجسم بالإضافة إلى ذلك، فهي ضرورية لإنتاج فيتامين د، وخلايا الدم الحمراء، الهرمونات التي تنظم ضغط الدم، وفقًا لتقرير لموقع HEALTHLINE.

قد تحتاج إلى اختبارات وظائف الكلى هذه هي اختبارات الدم والبول البسيطة التي يمكن أن تحدد مشاكل الكلى، وقد تحتاج أيضًا إلى إجراء اختبار وظائف الكلى إذا كنت تعاني من حالات أخرى يمكن أن تضر بالكلى، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. يمكنهم مساعدة الأطباء في مراقبة هذه الحالات.

أعراض مشاكل الكلى

تشمل الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكلى ما يلي:

ضغط دم مرتفع.

دم في البول.

حث بشكل متكرر على التبول.

صعوبة في بدء التبول.

تبول مؤلم.

انتفاخ اليدين والقدمين بسبب تراكم السوائل في الجسم.

قد لا يعني أحد الأعراض شيئًا خطيرًا ومع ذلك، عند حدوثها في وقت واحد، تشير هذه الأعراض إلى أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح يمكن أن تساعد اختبارات وظائف الكلى في تحديد السبب.

أنواع اختبارات وظائف الكلى





لاختبار وظائف الكلى، سيطلب طبيبك مجموعة من الاختبارات التي يمكنها تقدير معدل الترشيح الكبيبي (GFR) يخبر معدل الترشيح الكبيبي الخاص بك طبيبك بمدى سرعة كليتيك في التخلص من النفايات من جسمك.

تحليل البول

يقوم تحليل البول بفحص وجود البروتين والدم في البول، هناك العديد من الأسباب المحتملة لوجود البروتين في البول، وليست جميعها مرتبطة بالأمراض تزيد العدوى من بروتين البول، وكذلك التمارين البدنية الشاقة قد يرغب طبيبك في تكرار هذا الاختبار بعد بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كانت النتائج متشابهة.

قد يطلب منك طبيبك أيضًا تقديم عينة من البول على مدار 24 ساعة يمكن أن يساعد هذا الأطباء في معرفة مدى سرعة التخلص من منتج النفايات المسمى الكرياتينين من جسمك، الكرياتينين هو نتاج انهيار الأنسجة العضلية.

اختبار مصل الكرياتينين





يفحص اختبار الدم هذا ما إذا كان الكرياتينين يتراكم في دمك عادة ما تقوم الكلى بترشيح الكرياتينين بالكامل من الدم يشير ارتفاع مستوى الكرياتينين إلى وجود مشكلة في الكلى.

وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية(NKF) ، فإن مستوى الكرياتينين الأعلى من 1.2 ملليجرام / ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) للنساء و 1.4 ملجم / ديسيلتر للرجال هو علامة على وجود مشكلة في الكلى.

نيتروجين اليوريا في الدم (BUN)

يتحقق اختبار نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) أيضًا من وجود فضلات في الدم تقيس اختبارات BUN كمية النيتروجين في الدم نيتروجين اليوريا هو نتاج تكسير البروتين، ولكن ليست كل اختبارات BUN المرتفعة ناتجة عن تلف الكلى، يمكن للأدوية الشائعة، بما في ذلك الجرعات الكبيرة من الأسبرين وبعض أنواع المضادات الحيوية ، أن تزيد من نسبة السكر في الدم لديك من المهم أن تخبر طبيبك عن أي أدوية أو مكملات تتناولها بانتظام قد تحتاج إلى إيقاف بعض الأدوية لبضعة أيام قبل الاختبار.

يتراوح مستوى BUN الطبيعي بين 7 و20 مجم / ديسيلتر يمكن أن تشير القيمة الأعلى إلى العديد من المشكلات الصحية المختلفة.