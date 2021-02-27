اليوم السابع
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أمين عام مجلس التعاون: على المجتمع الدولى اتخاذ موقف فورى من ميليشيا الحوثى

السبت، 27 فبراير 2021 10:08 م
أمين عام مجلس التعاون: على المجتمع الدولى اتخاذ موقف فورى من ميليشيا الحوثى أمين عام مجلس التعاون الخليجى - الحجرف
كتب رامى محيى الدين

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أدان أمين عام مجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف استهداف ميليشيا الحوثي للرياض بهجوم باليستي، مؤكدا أن هجمات الحوثي تعكس تحديا سافرا للمجتمع الدولي، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري من ميليشيا الحوثي، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأييده لبيان الخارجية السعودية، الصادر ردا على التقارير الأمريكية حول مقتل الصحفي والمواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، إن  "ما تقوم به السعودية في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت"، وأكد أن التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، ردا على التقارير الصادرة أمس الجمعة، من الاستخبارات الأمريكية، حول قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وقالت الخارجية في البيان التى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي "

 

 


التعاون الخليجى

هجمات الحوثى

السعودية

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