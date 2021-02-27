أمير الكويت يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز الحكومة والشعب لمصر والعلاقات التاريخية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والسفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إليه، فضلًا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتى على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.