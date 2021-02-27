اليوم السابع
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أطباء جامعات الزقازيق والأزهر يجرون الكشف الطبى على مواطنى الغردقة مجانا

السبت، 27 فبراير 2021 02:26 م
أطباء جامعات الزقازيق والأزهر يجرون الكشف الطبى على مواطنى الغردقة مجانا الدكتور تامر مرعى وكيل صحة البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة البحر الأحمر، عن وصول أطباء من 3 جامعات مختلفة لـ 3 مستشفيات مختلفة بالبحر الأحمر، طبقا للبروتوكولات الموقعة من تلك الجامعات بإيفاد أطباء للكشف الطبى على المواطنين بالمدن المختلفة بالمحافظة مجانا. 

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه وصل اليوم أطباء برتوكول كلية الطب بجامعتى الزقازيق والأزهر لمستشفى الغردقة العام ، والتى من المقرر أن تستمر من اليوم السبت ، حتى الخميس 4 مارس المقبل، حيث وصل من جامعة الزقازيق الدكتور أحمد العطار، أستاذ علاج الأورام، والدكتور رأفت حجازي أستاذ الباثولوجية الإكلينكية، الدكتور هيثم الشيخ، مدرس أمراض الدم، والدكتور أحمد عليوه، أستاذ جراحة المسالك البولية، الدكتور أحمد علوان، مدرس جراحة القلب والصدر، جامعة طب الأزهر، والدكتور عادل عبد الوهاب، أستاذ جراحة طب العيون والدكتور محمود بيومى كذ مدرس امراض القلب بمعهد القلب بإمبابة ، ويبدأ الكشف من الساعة التاسعة صباحا يوميا حتى الخميس المقبل .

كما استقبلت مستشفى غارب المركزي، اليوم السبت فريق طبى من جامعة الزقازيق والازهر طبقا للبروتوكولات الموقعة مع مديرية الصحة للكشف الطبى على المواطنين مجانا بداية من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل وضم أطباء جامعة الأزهر الدكتورة إنتصار رأفت مختار أستاذ مساعد الباثولوجى الإكلينيكي.

ومن جامعة الزقازيق الدكتور محمود رضا البلاط، مدرس جراحة الأورام، والدكتور أحمد خالد عبد اللطيف مدرس الجراحة العامة والأورام، والدكتور محمود محمد عبد الصمد مدرس الأمراض الباطنة والمتوطنة، والدكتور محمد عبد الرؤوف، مدرس الأطفال وحديثى الولادة.

كذلك تواجد اطباء كلية طب بنات جامعة الازهر بمستشفى الشلاتين المركزى جنوب البحر الأحمر، للكشف الطبى على المواطنين مجانا بدا من اليوم وحتى الخميس المقبل، بحضور الدكتورة زينب فرج عشيره، استاذ طب الاطفال، وأمل حسين إبراهيم، استاذ مساعد الكلى الصناعي، منال فؤاد عبد العظيم استاذ مساعد التخدير والعناية المركزة، توفيق عبد العاطي، استاذ مساعد الانف والاذن والحنجرة، نرمين صلاح مدرس جراحة العيون.


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