اليوم السابع
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أشهر أكلة شعبية فى البحيرة.. اعرف الخلطة السرية لعمل "الحباش".. فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 04:00 ص
أشهر أكلة شعبية فى البحيرة.. اعرف الخلطة السرية لعمل "الحباش".. فيديو وصور
البحيرة - ناصر جودة

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يعتبر "الحباش" أشهر المأكولات الشعبية التى تتميز بها مدينة دمنهور بالبحيرة عن باقى محافظات الجمهورية، ورغم مكونات "الحباش" التى تبدو بسيطة وتعتمد أساسا على الطحينه الحمراء والزيت الحار وعدد كبير من التوابل، فإن تجهيز طبق الحباش الأصلى له مواصفات خاصة يمكن أن نسميها بالخلطة السرية التى لا يعرفها إلا أصحاب تلك المهنة  القديمه التى توارثوها عبر الأجيال.

للتعرف أكثر على "الحباش" وطريقة عمله، التقى"اليوم السابع" بالحاج حمدى هندى أشهر أصحاب المحلات بالبحيرة.

وأكد الحاج هندى، أن الحباش هى وجبة شعبية لها طبيعة خاصه لا يعرفها إلا من تذوقها ولا يعرف سر صنعتها الا أصحابها، ومعرفة مكوناتها لا يعنى شىء لأن أساسها هو نفس صانع الحباش، مضيفا أنه توارث هذه المهنة عن والده الذى برع فى تقديمها منذ أكثر من 60عاما وأول من فتح محل خاص لتجهيز الحباش بسوق البندر. 

وقال إن مدينة دمنهور هى الوحيدة  فى مصر التى تتميز بوجبة الحباش التى تقدم مع كافة أنواع الطعام خاصة مع الأسماك وأم الخلول، مضيفا أن  الحباش أصبح وجبة مفضلة للكثير من الأهالى خاصة فى شهر رمضان ويقوم بارسال الحباش الى الكثير من المغتربين فى الخارج خاصة بدول الخليج.

وعن مكونات الحباش، أكد حمدى هندى أن الحباش يعتمد على الطحينة الحمراء والزيت الحار المصنوع بعناية وعدد من الخضروات منها الطماطم  والليمون والثوم والبقدونس والشبت والفلفل الحار، بالإضافة إلى باقه من البهارات المختلفة والتى هى فى الأساس سر الخلطة ومنها جوز الطيب والكركم  والكمون البلدى.

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عمل-الحباش-أشهر-المأكولات-الشعبية-بالبحيرة-(5)
 
عمل-الحباش-أشهر-المأكولات-الشعبية-بالبحيرة-(6)
 
عمل-الحباش-أشهر-المأكولات-الشعبية-بالبحيرة-(7)
 
عمل-الحباش-أشهر-المأكولات-الشعبية-بالبحيرة-(8)
 
عمل-الحباش-أشهر-المأكولات-الشعبية-بالبحيرة-(9)
 
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عمل-الحباش-أشهر-المأكولات-الشعبية-بالبحيرة-(11)
 
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