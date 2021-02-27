اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 3.2% خلال أسبوع .. لماذا انهار المعدن الأصفر؟

السبت، 27 فبراير 2021 10:00 م
أسعار الذهب تتراجع 3.2% خلال أسبوع .. لماذا انهار المعدن الأصفر؟ الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب على المستوي العالمي تراجع كبير هذا الأسبوع بلغت نسبته 3.2 %، حيث انخفض سعر أونصة الذهب من 1792 دولار في تعاملات الاثنين الماضي مستهل تعاملات الأسبوع إلى 1734 دولار في ختام تعاملات هذا الأسبوع بتراجع 58 دولاراً.
 
الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب على المستوي العالمي، جاء على خلفية ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية المعدلة، وهذا الارتفاع جعل المستثمرون يتجهون لوضع ثقتهم في السندات وبيع الذهب بصورة كبيرة ، مما تسبب في رفع معروض الذهب ومن ثم حدوث حدوث هبوط ملحوظ في الأسعار جراء زيادة المعروض.
 
الذهب يتعرض لضغط كبير كلما حدث أي انتعاشة في الدولار أو في عوائد السندات، وهذا الانتعاش الجزئي الذي شهده الدولار هذا الأسبوع، جاء بدعم من خطة التحفيز الأمريكية التي تستهدف ضخ 1.9 ترليون دولار، لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من عثرته بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وفي السوق المحلي  شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة من يوم الخميس وحتى الآن، أي في 72 ساعة ، هبوط كبير بلغت قيمته 20 جنيها في كل جرام بسوق الصاغة، وهذا الهبوط الكبير في سعر الذهب بسوق الصاغة بمصر يعود في المقام الأول للهبوط الكبير لسعر أونصة الذهب عالميًا.

أسعار الذهب

سعر الذهب

سعر جرام الذهب

سعر الاونصة

الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب

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