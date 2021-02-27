اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 09:28 م
خالد صلاح
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أرمينيا تسجل 283 إصابة جديدة بكورونا و إندونيسيا ترصد 195 حالة وفاة

السبت، 27 فبراير 2021 08:20 م
أرمينيا تسجل 283 إصابة جديدة بكورونا و إندونيسيا ترصد 195 حالة وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
يريفان /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد 171 ألفا و793 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة بان أرمينيان الأرمينية اليوم السبت - أن هناك 144 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالى المتعافين إلى 163 ألفا و309 أشخاص.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3190 وفاة بينها 813 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.

 

إندونيسيا: 6208 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 3ر1 مليون حالة

فيما أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 6 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و195 حالة وفاة ناجمة عنه.

وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة كوفيد-19 فى البلاد بأن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى مليون و329 ألفا و74 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 35 ألفا و981 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وبلغت الحالات النشطة 158 ألفا و197 حالة بينما تعافى 7382 حالة ليرتفع العدد الاجمالى لحالات التعافى مليون و136 ألفا و54 حالة.

 


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