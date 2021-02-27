أخبار مصر.. إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية باللجنة وحرر محضر إثبات حالة

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية داخل اللجنة، وحرر محضر إثبات حالة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر



الرئيس السيسي يشيد بالجهود الكويتية نحو المصالحة ويؤكد دعم مصر للتضامن العربى



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربى بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.





الصحة تخصص "مكتب" بالوحدات والمستشفيات لتسجيل الراغبين فى الحصول على اللقاح



أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، صباح غد الأحد، على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.

دينيس مدرب بيج رامى: مصر مرشحة لحصد ميداليات ذهبية فى كمال الأجسام



أنهى المدرب العالمى دينيس جيمس مدرب الأسطورة المصرية بيج رامى بطل مستر اولمبيا للمحترفين 2020 الدورة التدريبية التى أقيمت فى مصر لعدد كبير من المدربين المصريين لتأهيلهم للعمل بأحدث طرق التدريب الحديثة والتى تصنع ابطال فى كمال الأجسام.

التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية داخل اللجنة وحرر محضر إثبات حالة



أعلنت وزارة التعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك فى محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

الرعاية الصحية تقدم 32 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد خلال يناير

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 32 ألفا و563 خدمة تشخيصية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة التخصصي، السلام، التضامن، الزهور، المبرة، الحياة بورفؤاد) التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

أمير الكويت يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز الحكومة والشعب لمصر والعلاقات التاريخية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والسفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ.





مصر في قائمة الدول الأكثر تقدما بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020



أصدرت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بيانا اليوم السبت، يوضح أكثر الدول التي حقَّقت تقدماً في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020.





طلاب بأولى ثانوى يشكون من تعطل السيستم.. ومصادر: سوف يتاح لهم الاختبار لاحقا



أكد طلاب بالصف الأول الثانوى العام، أنهم تقدموا بشكاوى لعدم أداء امتحان مادة الأحياء بسبب سيستم الامتحان وصعوبة الدخول عليه، موضحين أنهم لم يتمكنوا من الدخول وتركوا المدرسة متوجهين إلى منازلهم، فيما أكدت مصادر مسئولة أن أى طالب يتعرض لمشكلة سوف يتاح له أداء الامتحان فى وقت لاحق.





الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا والتسجيل خلال ساعات



أطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا من خلال الرابط http://mohpegypt.com/، ووضعت الوزارة على الموقع عد تنازلى يشير إلى اقتراب المواطنين من عمليات التسجيل والحصول على اللقاح حيث أوضح العداد أنه يمكن التسجيل بعد نحو 10 ساعات من الآن.





مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراى ضد إيرزوروم سبور فى الدوري التركي



تصدر النجم المصرى مصطفى محمد التشكيل الأساسي لفريقه جالاتا سراى لمواجهة ضيفه فريق إيرزوروم سبور، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.





محمود البنا حكماً لمباراة الأهلي وطلائع الجيش غداً فى الدوري



يدير الحكم الدولي محمود البنا مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.. ويشيد بالجهود الكويتية نحو المصالحة ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربى.. وارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والسفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إليه، فضلًا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتى على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.

إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان بالمساجد المسموح فيها بخطبة الجمعة.. منع الاعتكاف وموائد الإفطار.. الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.. ويستحب الصلاة بالمنزل فى الظروف الراهنة



تقرر إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك بالمساجد التى تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد