"أثار الإسكندرية": جارى ترميم مدفع "إسماعيل باشا" تمهيدا لعرضة بقلعة قايتباى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الاسكندريه، عن نقل أحد المدافع التي ترجع لعصر الخديوي إسماعيل من طراز "ارمسترونج" من موقعه بأحد الأندية، والذي يرجع لسنة 1867م إلي قلعة قايتباى تمهيداً لترميمه وعرضة، بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأكد محمد متولى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه بناء على ما تم من تنسيق مع اللواء محمد الشريف وتعليماته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة من توفير كافة المعدات المطلوبة، فقد تم نقل المدفع إلي قلعة قايتباى، وتقدم محمد متولي مدير عام آثار الاسكندريه بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في إتمام التنسيق والنقل للمدفع.

جدير بالذكر، أن قلعة قايتباى، والتى أنشئت بين عامى (882- 884 هـ / 1477 – 1479م)، وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط ؛ أنشأها السلطان المملوكى الأشرف أبو النصر قايتباى ما بين عامى (882- 884 هـ / 1477 – 1479م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذى تهدم نهائياً فى سنة (702 هـ / 1303م) فى عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجى، والسور الداخلى، وتبلغ مساحة القلعة حوالى 17750م.